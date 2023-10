Helga Kromp-Kolb ist Österreichs führende und wohl auch die am längsten aktive Klimawissenschaftlerin. Und sie ist aufgrund ihres Alters (74) vielleicht eine Brücke zwischen den oft gescholtenen "Boomern", die für die aktuelle Situation verantwortlich gemacht werden und jener "Letzten Generation", die mit ihren Aktionen oft Unverständnis auslösen. Beim "female future meet up" am 28. September in Graz war sie zum Live-Podcast "fair&female" zu Gast und im Gespräch geht es um die Frage, wo denn eigentlich die guten, zuversichtlichen Nachrichten in Sachen Klima sind. Und ohne zu verharmlosen, wie die Situation ist, sollte der Podcast vor etwa 200 jungen Frauen eine Möglichkeit aufzeichnen, um positive Anreize zu setzen, die Arbeit, Klima und ein gutes Leben vereinbaren. Spoiler: Es gibt viele reizvolle Aussichten. Und nicht immer ist das Wort "Verzicht" dabei.

Live-Podcast beim Festival am Campus 02 in Graz am 28. September. © future female meet up

Am 12. Oktober 2023 erscheint ihr aktuelles Buch im Molden Verlag. Es heißt "Für Pessimismus ist es zu spät"