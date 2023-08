„Jeder Mensch ist ehrgeizig.“ Das sagt die Grazer Autorin und Publizistin Andrea Stift-Laube (47), die am 28. August ihr aktuelles Buch mit dem simplen Titel „Ehrgeiz“ auf den Markt bringt. Doch was bedeutet Ehrgeiz überhaupt in einer Welt, die vielleicht das langjährige Credo des „immer mehr, immer schneller“ hinterfragen sollte?

Im aktuellen „fair&female“-Podcast der Kleinen Zeitung spricht die Autorin über unterschiedliche Ausprägungen von Ehrgeiz. Es geht um Sucht nach Anerkennung, die toxisch werden kann, aber auch um wichtige menschliche Entwicklung, die ohne dem stetigen inneren Streben gar nicht möglich wäre.

Verlag: Kremayr&Scheriau, Erscheinungstermin: 28. August 2023