Konzerne an die Kette! Das fordert sie. Veronika Bohrn-Mena (37) ist Autorin, Publizistin & Arbeitsmarktexpertin. Außerdem ist sie Gründerin und Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung COMÚN und wir sprechen im aktuellen "fair&female"-Podcast über die Notwendigkeit, Lieferketten transparent zu machen.

Warum? Weil besonders Frauen auf der ganzen Welt unter dem kapitalistischen Credo leiden, so zu produzieren, dass Konzerne maximal gewinnen und Menschen maximal ausgebeutet werden. Was Frauen bei uns von so einem Gesetz haben würden? Entscheiden zu können, ob man Mädchen-Ausbeutung durch einen Produktkauf mitfinanziert, geht nur, wenn genau diese Prozesse transparent gemacht werden. Außerdem würde so ein Gesetz auch Strafen für Konzerne mit sich bringen. Am 1. Juni 2023 wird in der EU über das Lieferkettengesetz abgestimmt.