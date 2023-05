Gedankenexperiment: Wie ist es, 90 Sekunden die Hand auf eine heißen Herdplatte zu halten? "So kann man sich vielleicht vorstellen, was Millionen von Menschen am 6. Februar 2023 um 4.17 Uhr erlebt haben." Das sagt Heinz Wegerer. Er ist Nothilfekoordinator des Hilfswerk International und gerade zurück aus der Erdbebenregion in der Türkei und Syrien. Konkret aus einem Dorf, das alle vergessen hatten, mit Menschen, die drei Monate lang keine Hilfe bekamen. Was hat er dort erlebt, wie ist vor allem die Situation der Mädchen und Frauen? Wenn sich 50 Familien eine Toilette teilen müssen, nicht vor Übergriffen geschützt sind, es keine Hygieneprodukte gibt, Frauen schwanger sind, Babys stillen und durch so viele Nachbeben die heiße Herdplatte noch immer nicht abgekühlt ist?