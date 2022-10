Also, so richtig Lust auf Online-Dating macht dieses Buch nicht. Der deutsche Comedian, Podcaster und Musiker Oliver Polak (46) beschreibt in "L'amour numèrique – und täglich grüßt die Liebesgier" (Suhrkamp) quasi ausnahmslos fürchterliche Dates – und das auf der ganzen Welt. Da geht's einmal ums Auspeitschen, dann wird er in Brasilien fast entführt und mache Frauen erscheinen erst gar nicht – obwohl der Protagonist gerade für das Date nach Paris gereist war. Doch was sagt uns diese oberflächliche Welt, in der es nicht mehr um Beziehung und noch nicht einmal um eine kleine Verbindlichkeit geht? Das haben wir mit dem deutsch-russischen Juden, der vor allem durch seinen Brachial-Humor was Antisemitismus betrifft, bekannt geworden ist, im "fair&female"-Podcast besprochen.

Und Oliver Polak kommt mit seinem Episodenroman auch nach Österreich. Aber nur zu einem einzigen Termin. Am 2. November wird er aus "L'amour numèrique – und täglich grüßt die Liebesgier" im Wiener Rabenhof lesen.