Sie ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Österreichs. Eine Zahl? Mehr als vier Millionen verkaufter Bücher. Ursula Poznansiki schreibt zwei Romane im Jahr und ihr aktuelles „Die Burg“ ist wieder ein absoluter Bestseller geworden. Es ist ein Thriller, also kein Sachbuch, doch die Geschichte trifft einen Nerv und eine Sorge: Was, wenn die viel gelobte und gehypte künstliche Intelligenz (KI) etwas tut, das Menschen schadet? Darum geht es im Buch und darüber haben wir in der Podcast-Episode gesprochen. Und Ursulas Recherchen haben sie selbst auch zumindest zum Teil skeptisch gemacht: „Forscher, die auf KI spezialisiert sind, sagen: Die jetzige Generation ist für uns Menschen noch verständlich, doch die dananch wird uns so vorkommen, als würden wir es mit Aliens zu tun haben.“ Ja, also es geht hier um Fiction, um das Schreiben, um das Menschliche, das Kreative und um das, mit dem wir alle umgehen lernen müssen: die künstliche Intelligenz.

Hören Sie hier direkt das Gespräch mit Ursula Poznanski