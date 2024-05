Nehmen Sie sich Zeit für dieses Gespräch! Wir haben den vielfach ausgezeichneten Autor und Essayisten Karl-Markus Gauß in seiner Wohnung in Salzburg getroffen und mit ihm über Langsamkeit, Zeit und Möglichkeiten gesprochen, wie man in einer sehr gehetzten Zeit wieder zu sich und damit zu besseren Entscheidungen findet. Warum der Zufall so gut ist und Verzweiflung für Gauß „zu billig“ scheint und wie er es mit der Suche nach sich selbst hält, das alles haben wir besprochen. Es ist eine kleine gemeinsame Gedanken-Reise geworden, die großen Spaß gemacht hat. Auch seine Antwort auf die Frage, ob er denn Feminist sei. „Da würde ich mich als angepasster Schleimer fühlen, denn es wimmelt ja heutzutage vor Feministen.“

Sein aktuelles Buch „Schiff aus Stein“ ist bei Zsolnay erschienen und Karl Markus Gauß feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag