Orange is the new black? Netflix bringt uns Frauen-Knast leicht konsumierbar näher. Aber: Wie kann es sein, dass eine liebende Mutter tatsächlich und in echt ihr Kind umbringt? Was war, bevor die Ehefrau hochgfiftigen WC-Reiniger in den Hals einer anderen Frau hat laufen lassen? Fragen, die nicht nur eine Antwort kennen. Die polnische Theaterregisseurin Anna Badora hat sich mit kriminellen Frauen in den österreichischen und deutschen Gefängnissen getroffen. Hat sich ihre Geschichten angehört. Die Gründe für ihre teils erschreckenden Taten sind gesellschaftspolitisch relevant. Und zwar mehr, als individuell.

Selbstoptimierung brachte Frauen ins Gefängnis - der Podcast

In ihrem Buch „Vom Stürzen und Wiederaufstehen“ (Ueberreuter) hat sich die ehemalige Intendatin des Grazer Schauspielhaus auf die Suche nach dem Scheitern gemacht.

