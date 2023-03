Anna ist Anfang 20. Die Kärntnerin lebt ein unbeschwertes Leben. Wie aus heiterem Himmel erhält sie plötzlich eine obszöne Nachricht von einem Unbekannten auf ihr Handy. Erst denkt sie an ein Missverständnis. Doch das war nur die erste einer Flut von Nachrichten, oft bekam sie sogar "Dickpics", also Penisfotos.

Was wollen diese Männer von Anna?

Immer wieder klingelt das Handy. Jedes mal kann es ein neuer anzüglicher Text oder ein intimes Bild von einem Fremden sein. Anna ist verängstigt. Woher haben diese Männer ihre Nummer? Was wollen sie von ihr? Manchmal kommen wochenlang keine neuen Nachrichten, dann wieder mehrere täglich. Die Ungewissheit belastet sie. So sehr, dass Anna ihre Nummer wechselt. Doch es dauert nicht lange, bis der Psychoterror weitergeht. Wie sind diese Männer auch an ihre neue Nummer gekommen? Annas größte Furcht ist, dass einmal plötzlich einer dieser Männer vor ihrer Türe steht. Und genau das passiert schließlich.

Plötzlich steht einer vor der Türe

Als Anna den Fremden vor der Wohnung sieht, schließt sie sofort wieder die Türe. Einen Moment später fasste sie sich aber ein Herz und sucht das Gespräch. Es stellt sich heraus, dass der Mann dachte, er hätte ein Date mit Anna. Bald ist klar, dass sich online jemand für Anna ausgegeben hatte. Diese Person hatte Onlineprofile auf Dating-Plattformen in ihrem Namen und mit ihrem Bild erstellt, um dann mit zig Männern anzügliche Chats anzufangen.

Der verdutzte Mann zeigte Anna den Nachrichtenverlauf. Darin waren auch private Fotos von ihr zu sehen – harmlose, beim Wandern oder beim Schwammerlsuchen. Doch damit weiß Anna, wer hinter all dem steckt. Denn nur einer konnte all diese Fotos haben: Ihr Stiefvater. Jener Stiefvater, dem sich Anna in ihrer Verzweiflung über das Cyberstalking anvertraut hatte.

Manuela Kalser erzählt in dieser delikt-Folge im Gespräch mit Host David Knes von den Hintergründen dieses ungewöhnlichen Falles von Cyberstalking.

Ebenfalls zu Gast in dieser Folge ist die Medienexpertin Ingrid Brodnig. Sie spricht darüber, welche Fälle von Cyberstalking und Cybermobbing besonders problematisch sind, was Betroffene tun können und welche Verantwortung Medien, Gesellschaft und vor allem Männer bei dem Thema tragen.