"Ulrike Reistenhofer: Hinterließ der Täter "Haikus" über den Mord?"

Im August 1998 besuchte die 18-jährige Steirerin Ulrike Reistenhofer ein Technofestival in Zürich. Am Rückweg sollte sie in Innsbruck umsteigen in den Zug Richtung Graz – doch sie kam nie an. Einen Tag später entdeckten Kanufahrer ihre Leiche in Südtirol.

Mit Hans Breitegger

Steuergeld: Wie 1,76 Millionen in die Taschen eines einzigen Mannes wanderten

Über zwei Jahrzehnte und mit 267 Transaktionen bediente sich ein Beamter der Stadt Klagenfurt an Steuergeld. 1,76 Millionen Euro waren es, die von Mai 1997 bis Februar 2018 in seine Taschen gewandert sind. Als der Mann in Pension ging, flog sein ausgeklügeltes System auf.

Mit Thomas Cik

Der Herzerlfresser von Kindberg: Wollte er wirklich unsichtbar werden?

Sechs Frauen ermordete der steirische Knecht Paul Reininger Ende des 18. Jahrhunderts. War es wirklich Aberglaube, der Reininger zum Mörder werden ließ und was verbirgt sich hinter dem Begriff krimineller Okkultismus?

Teil 1 mit Christian Bachhiesl

Teil 2 mit Christa Tuczay und Thomas Ballhausen

Autobombe in Kindberg: Tödliche Geschäfte und verschwundene Zeugen

Herbst 2000: Mitten in Kindberg geht eine Autobombe hoch, ein 62-Jähriger stirbt. Die Spuren führen in den Osten. Zwei weitere Personen verschwinden danach spurlos, unter ihnen der mögliche Kronzeuge.

Mit Hans Breitegger

Eine Beziehung, der vier Kinder geopfert wurden

2005: In einer Gefriertruhe findet ein Grazer eine Babyleiche. Die Ermittler sollten drei weitere entdecken. Hundert Jahre davor ereignete sich ein Fall von verblüffender Ähnlichkeit – ganz in der Nähe des Tatorts von 2005.

Mit Hans Breitegger

Der Lego-Betrüger: Ein Vermögen auf Sand gebaut

Nach außen war er ein erfolgreicher und sympathischer Bursche. Mit Anfang 20 hatte er in Klagenfurt ein florierendes Geschäft mit Legosteinen aufgebaut. Umso schockierter war (nicht nur) sein Umfeld, als sein weltweiter Betrug aufflog.

Mit Petra Lerchbaumer und Bettina Auer

Badewannen-Mord: Eine Schwangerschaft als Todesurteil

Familienvater Thomas führt ein kompliziertes Doppelleben. Christine, eine seiner Affären, offenbart ihm eine Schwangerschaft, will das Kind gegen seinen Willen bekommen. Thomas geht zum Äußersten, damit sein Kartenhaus nicht einstürzt.

Mit Manuela Kalser und Jochen Habich