„Eine ‚Entführung‘, die ihresgleichen sucht, hat sich in Velden am Wörthersee zugetragen: Die sterblichen Überreste des Milliardärs Friedrich Karl Flick sind spurlos aus seiner letzten Ruhestätte auf dem Veldener Friedhof verschwunden. In der Gruft, die den Sarg des am 5. Oktober 2006 verstorbenen Milliardärs beherbergt hat, herrscht gähnende Leere. Der Raub des prominenten Toten wurde gestern entdeckt.“ Das schrieb die Kleine Zeitung am 20. November 2008.