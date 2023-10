Was ist eine Freundschaft wert? Wie wählen wir Freundinnen aus und was passiert, wenn die Distanz zu groß wird? Mit uns persönlich, aber auch gesellschaftlich? In dieser Podcast-Episode geht es also darum, was uns als Menschen verbindet.

Es geht darum, warum es sich lohnt gerade in Zeiten, wo alles oft nur noch schwarz oder weiß scheint, an Freundschaften dran zu bleiben. Und dann klären wir auch noch die Frage, warum Freundschaften früher offenbar reine Männersache waren und weshalb man Frauen diese Fähigkeit kategorisch abgesprochen hat. Und freundschaftlich besprochen habe ich das mit ORF-Moderatorin und Autorin Birgit Fenderl, die auch über den Auslöser für dieses Buch spricht: den tragischen Tod ihrer besten Freundin.

Wer mehr wissen mag, kann in ihrem Buch "Was uns zusammenhält"

13 schöne Freundschaftsgeschichten lesen. Unter anderem von Herbert Prohaska und Hans Krankl oder Ö3-Wecker-Freunde Gabi Hiller und Philipp Hansa.