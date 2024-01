Mit Fanfarenklängen begrüßte der erfolgreiche Podcaster und Investigativ-Journalist Michael Nikbakhsh am Freitag den redaktionellen Neuzugang in seiner „Dunkelkammer“, einem Podcast, den Nikbakhsh seit einem Jahr hostet. Die ehemalige „profil“-Journalistin Edith Meinhart wird ab sofort Teil des Podcast-Teams sein und sie freut sich „Geschichten abseits des redaktionellen Pflichtprogramms zu machen“, das gerade im heurigen Superwahljahr in vielen politischen Redaktionen am Plan stehen wird.

Meinhart war 26 Jahre lang im Team des Nachrichtenmagazins „profil“ und dort auch viele Jahre eine Kollegin von Nikbakhsh, der nach internen Verwerfungen rund um die geplante „Investigativ-Akademie“ von „Profil“ und „Kurier“ das Handtuch warf und sich in die Welt der Podcaster begab. Und das überaus erfolgreich. Die „Dunkelkammer“, in der Nikbakhsh nach Eigendefinition sich mit der „dunklen Seite der Macht“ beschäftigt, wird von „missing link media“ produziert und hat es im ersten Jahr regelmäßig in die Top-10 der politischen Podcasts Österreichs geschafft und schon Hunderttausende Downloads.

Michael Nikbakhsh hostet seit einem Jahr erfolgreich „Die Dunkelkammer“ © Michael Nikbakhsh/missinglinkmedia

Meinhart ist vielfach ausgezeichnete Journalistin, erst 2023 hat sie den „Papageno-Medienpreis für suizidpräventive Berichterstattung“ des Gesundheitsministeriums erhalten und wird in der „Dunkelkammer“ vermutlich ergänzend zu ihrem Kollegen die sozialen und gesellschaftspolitischen Missstände in Österreich beleuchten und aufdecken. Nikbakshs jedenfalls zeigt sich begeistert und dankbar über diese Erweiterung. „Wir haben keine große oder fixierte Klammer, denn wir arbeiten bewusst nicht in Schubladen, aber wenn man so will, dann beschäftige ich mich mit der dunklen Seite der Macht, der Korruption und den Menschen, die in diesem System profitieren. Und Edith wird sich mit jenen Leuten beschäftigen, die genau unter diesem System so sehr leiden“, so der Journalist zur Kleinen Zeitung.

Meinharts erste eigene Episode ist für kommenden Mittwoch geplant und es soll um einen Fall einer getöteten jungen Frau gehen.

Ein Hinweis noch in eigener Sache: Die Kleine Zeitung hostet 2024 insgesamt drei Podcast-Festivals und im Herbst auch eines in Wien, bei dem auch die „Dunkelkammer“ im Line-Up vertreten sein wird. Für die beiden Events in Klagenfurt (1. März) und Graz (13. April) kann man übrigens ab sofort schon hier Tickets kaufen.