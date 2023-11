Man muss sich überhaupt nicht für Börsen, Kryptwährung oder Finanztheorien interessieren und wird trotzdem von dieser Geschichte fasziniert sein. Das ist ein junger Mann in Kalifornien, Sam Bankman-Fried (31), der beschließt, die Kryptowährungen in den Mainstream zu bringen. Er gründet die Kryptobörse FTX und möchte, so sein Credo, die Welt ein großes Stück nach vorne bringen. Man bezeichnet das als „effektiven Altruismus“ und das bedeutet, dass man erst ganz viel Geld verdient, um im Anschluss ganz viel Geld spenden zu können. Also Turbo-Kapitalismus für das Gute. Im Podcast „Macht und Millionen“ haben sich die beiden Hosts Kayan Özgenc und Solveig Gode angesehen, was aus diesem hehren Ziel geworden ist. Ums es kurz zu machen: Die Börse, einst mit 32 Milliarden Dollar bewertet, ist bankrott und Bankman-Fried mittlerweile verurteilt - Kundengelder in Höhe von acht Milliarden Dollar sind nämlich auch noch verschwunden. Aber das ist eben nicht eine Pleite, wie sie eben manchmal vorkommt, diese Geschichte hat alles, was sich Hollywood wünschen kann. Millionenschwere Partys auf den Bahamas, haufenweise Cover-Bilder auf den renommiertesten Wirtschafts-Magazinen, eine Persönlichkeit, die so gar nicht in die trockene Finanzwelt passen mag und nicht nur als blitzgescheites Wunderkind gefeiert wurde, sondern auch unheimlich viel Glamour und Esprit in die Öffentlichkeit getragen hat.

Macht & Millionen, ein Podcast von Business Insider | Kayhan Özgenc und Solveig Gode haben sich mit den unglaublichen Insides der Causa „Sam Bankman-Fried“ beschäftigt. große Unterhaltung © Business Insider

Was soll denn dieser effektive Altruismus bringen?

Viele Podcast-Formate haben sich mit der Causa beschäftigt, so hat der Spiegel sehr investigativ sogar Bankman-Fried persönlich in Kalifornien aufgesucht, unter dem Titel „Der Krypto-Guru“ kann man hier noch ein paar extra spicy Details hören. Die Spiegel-Reporterin Regina Steffens ist als Gast auch in „Macht & Millionen“ mit dabei.

Und der Zeit-Podcast „Die sogenannte Gegenwart“ hat sich mit dem gesellschaftlichen Phänomen von „effektivem Altruismus“ unter dem Titel „Ist Moral nur ein Kalkül?“ auseinandergesetzt.

Mein Fazit: Vielleicht versteht man das Zusammenspiel aus Charisma, Geld und Selbstbewusstsein nach diesem Podcast ein bisschen besser, denn damit hebelte sich Sam Bankman-Fried so schnell an die Spitze. Ein Kurs in Kryptowährungen ist es definitiv nicht, aber das macht auch den Genuss dieser Geschichte aus.