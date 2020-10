Tausende protestieren in Thailand trotz Versammlungsverbot

Tausende Menschen haben am Donnerstag trotz eines von der Regierung verhängten Ausnahmezustandes in der thailändischen Hauptstadt Bangkok protestiert. Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Regierungschef Prayut Chan-O-Cha und die Freilassung ihrer zuvor festgenommenen Mitstreiter. Ein bekannter Aktivist gab an, nach seiner Festnahme gegen seinen Willen in einem Hubschrauber in den Norden des Landes gebracht worden zu sein.