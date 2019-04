Sowjetdiktator Stalin in Russland laut Umfrage populärer

Sowjetdiktator Josef Stalin (1879-1953) wird 66 Jahre nach seinem Tod einer Umfrage zufolge immer populärer in Russland. 70 Prozent der Bevölkerung sind demnach der Ansicht, dass Stalin eine positive Rolle für ihr Land gespielt habe, wie das unabhängige Lewada-Zentrum am Dienstag in Moskau mitteilte. Dieser Wert sei der höchste in den vergangenen 20 Jahren.