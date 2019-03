Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Werner Schneyder ist verstorben © APA/dpa/Ingo Wagner

Ein scharfer Verstand, Sprachgefühl, eine Haltung und eine begnadete "Pappn". Aus diesen selten in so hoher Konzentration vorkommenden Eigenschaften bastelte sich Werner Schneyder eine Karriere, die in alle möglichen Bereiche abzweigte. "Universaldilettant" sagte der 1937 in Graz geborene Schneyder selbst dazu. Ironie war ihm obendrein gegeben und sie wurde ihm zum Habitus, mit dem er der Dummheit des Alltags entgegentrat, sie auch für andere kenntlich machte.