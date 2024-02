„Unser Kerngeschäft wird noch über Jahre der Autoverkauf bleiben“, ist man bei VOGL+CO überzeugt: „Aber das wird in Zukunft nicht reichen“, weiß man in der Geschäftsführung um die wachsenden Herausforderungen für die Automobilbranche. Daher entwickle man sich zunehmend und bewusst zu einem 360 Grad-Mobilitätsanbieter. Ein Abo-Modell wurde für Unternehmen (zu finden unter mietedeinauto.at), Institutionen und Private als Alternative zum Leasing entwickelt.

Mit flexiblen Laufzeiten zwischen drei und 48 Monaten kann man beispielsweise einen kurzfristigen Fahrzeugmehrbedarf überbrücken oder die Elektromobilität einmal ausprobieren. Im Abopreis sind Raten, Versicherung, Service und Nutzung inkludiert. Der Kunde kann das Angebot sehr einfach und schnell über eine App buchen und hat dabei die volle Kostenkontrolle. Zusätzlich wurde mit TIM eine Kooperation für Gemeinden gestartet.

Neue Geschäftsmodelle

„Geschäftsmodelle ändern sich – das haben sie aber immer schon getan“, so das Geschäftsführer-Duo Gerald Auer und Oliver Wieser. Entscheidend sei, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern die Veränderungen als Chance sehe. Diese müsse man proaktiv angehen, evaluieren, die sich bietenden Möglichkeiten nutzen und aus der neuen Situation ein passendes Geschäftsmodell machen. Das Abo-Modell erfüllt diesen Anspruch, wie Wachstumsraten zwischen 30 und 40 Prozent belegen. „So wollen wir unser Unternehmen in eine positive Zukunft führen“, so die beiden Geschäftsführer.

Diese Serie soll der Schwerkraft der Krisen entgegenwirken. Sie erscheint als Medienkooperation der „Kleinen Zeitung“ und wird von den teilnehmenden Unternehmen finanziell unterstützt.