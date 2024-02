„Per Du“ mit der General­direktorin? In der Volksbank Steiermark gehört das zum guten Ton. „Das macht den Umgang untereinander einfacher“, begründet Monika Cisar-Leibetseder, die die Regionalbank seit Mitte 2022 zusammen mit Vorstandsdirektor Hannes Zwanzger führt. Auch mit ihm ist jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ab dem ersten Tag „per Du“. Mit dem überlieferten Bild eines steifen, überförmlichen Büroalltags in einer Bank hat das nichts zu tun. Man habe sich im Sinne einer modernen Unternehmenskultur bewusst zu diesem Schritt entschlossen, unterlegt mit dem Selbstanspruch einer offenen und ehrlichen Kommunikation untereinander. „Es baut Hemmschwellen ab und macht so das Leben leichter – gerade auch, wenn es rundherum schwierig ist“, ist Cisar-Leibetseder vom Mehrwert überzeugt: „Es hat nur Vorteile, mir ist noch nie Respektlosigkeit untergekommen.“ „Das hat nichts mit Zeitgeist zu tun, sondern passt einfach zu unserer Kultur“, unterstreicht Zwanzger. Zu dieser Kultur gehört auch die Einladung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, selbst Anteilseigner der Bank zu werden. „Das entspricht unserem Genossenschaftscharakter und soll der eigenen Arbeit Sinnstiftung geben und die Verbundenheit zur eigenen Region stärken“, begründet das Führungsduo.

Der Teamgeist wird zudem mit regelmäßigen Treffen der Mitarbeiter:innen untereinander gefördert. Dafür wurden „Botschaftermeetings“ eingeführt, bei denen sich die Mitarbeitenden aller Filialen viermal im Jahr zu einem informellen Austausch treffen.

