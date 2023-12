Der steirische Erzberg hat eine jahrhundertelange Tradition als Industriestandort. Mittlerweile ist er auch ein Forschungs- und Ausbildungszentrum. So bildet das bfi Steiermark im „Zentrum am Berg“ in Zusammenarbeit mit der Montanuniversität Leoben Tunnelbautechniker aus. Es ist der weltweit erste Lehrgang dieser Art. „Wir gelten diesbezüglich international als Benchmark“, ist man beim bfi Steiermark stolz. Unter anderem sind hier echte Simulationen von Abbautechniken möglich. Diese Ausbildung wurde von allen großen österreichischen Tunnelbaufirmen genutzt. Zudem wurde das Bildungszentrum Graz Süd in den letzten Jahren massiv ausgebaut. So stehen heute eine 1000 Quadratmeter große Lehrwerkstatt und ein Fahrsicherheitszentrum für Hubstaplerfahrer zu Verfügung. Hier kann mit simulierten Lasten trainiert werden. Im „Smart Education Center“ einen Stock höher gibt es digitalisierte Ausbildungsplätze für sämtliche Schweißverfahren, die im Rahmen eines multimedialen Theorieunterrichts für die Ausbildung von Fachkräften zum Einsatz kommen. Man verstehe sich diesbezüglich „als Partner der Industrie“, heißt es seitens des bfi. Generell will man die Digitalisierung verstärkt in die Ausbildungsprogramme integrieren, um neue und innovative Ausbildungswege zu bestreiten. Parallel werden allein für den Gesundheitsbereich an den Standorten des bfi Steiermark jeweils 250 Pflegeassistentinnen und Heimhilfen pro Jahr ausgebildet.

