Die Amerikanische Faulbrut hat Millionen Bienenvölker weltweit vernichtet. Die Bekämpfung schien aussichtslos. Bis Dalial Freitak, Biologin an der Universität Graz, gemeinsam mit einem internationalen Team die Wirksamkeit der ersten Schluckimpfung für Bienen, mit der die Insekten immunisiert werden, wissenschaftlich nachgewiesen hat. Diabetes gehört indes bei den Menschen zu einer Volkskrankheit. Was sich in einem Vorstadium in Beta-Zellen und Blut verändert, hat Biochemikerin Gabriele Schoiswohl erforscht. Molekularbiologin Nermina Malanovic hat sich in ihrer Arbeit wiederum dem Kampf gegen multiresistente Krankenhauskeime gewidmet und einen Weg gefunden, diesen Super-Bakterien Herr zu werden. „Es sind drei Beispiele für internationale Spitzenforschung an der Universität Graz“, ist Rektor Peter Riedler stolz. Diese Liste der Forschungserfolge lässt sich nahtlos fortsetzen: So leitet Ingeborg Zechner vom Institut für Kunst- und Musikwissenschaft ein Forschungsprojekt über den deutsch-jüdischen Komponisten Franz Waxman, zweifacher Oscar-Gewinner für Filmmusik. Und Ellen Zechner, Mikrobiologin mit großer internationaler Erfahrung, widmet sich der Untersuchung von Darmbakterien und wie sie unter gewissen Voraussetzungen giftige Substanzen bilden.

