Am späten Dienstagabend kam es in Brüssel zu einer Tragödie. Zwei schwedische Fußballfans wurden in Brüssel während dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden erschossen. Der mutmaßliche Täter wurde vor einigen Stunden von der Polizei angeschossen und erlag später seinen Verletzungen.

Heutige Empfehlungen

US-Präsident Biden besucht Israel - Iran droht

Der 80-Jährige will Gespräche mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu führen. Währenddessen drohte der iranische Außenminister mit Präventivschlägen. Bleiben Sie hier am aktuellsten Stand zur Lage im Nahen Osten.

Ein Abschied, zwei neue Landesräte und 5,7 Milliarden Euro im Minus

Der steirische Landtag läuft aktuell auf Hochtouren. Hans Seitinger und Juliane Bogner-Strauß werden verabschiedet, die neuen Landesräte werden vorgestellt und die Budgetfrage wird gestellt.

Verfassungsgerichtshof kippt Auslagerung an Cofag: Hilfsgelder fließen weiter

Nach monatelanger gesetzlicher Prüfung hat der VfGh die Cofag zum Teil für verfassungswidrig erklärt. Richtlinien des Finanzministers zu Auszahlungen von Finanzhilfen seien ebenfalls gesetzeswidrig.

"Eis am Stiel"-Star Zachi Noy flog zu seiner Familie nach Israel

Der israelische "Ein Schloss am Wörthersee"-Darsteller reiste in seine Heimat und schilderte die prekäre Lage vor Ort. (Kleine Zeitung PLUS)

KV-Gerangel startet: "Diese Knochenjobs sind immer noch zu gering bezahlt"

Die private Sozialwirtschaft kämpft um ihren Kollektivvertrag. Sie sieht sich trotz ihres wichtigen gesellschaftlichen Beitrags extrem unterbezahlt und zeigt sich gewohnt kampfbetont. (Kleine Zeitung PLUS)

Wird Aaron Taylor-Johnson bald "007" Daniel Craig nachfolgen?

Die Gerüchte kursieren schon länger, jetzt soll der britische Schauspieler Aaron Taylor-Johnson tatsächlich kurz vor dem Engagement als James Bond-Darsteller stehen.

Aaron Taylor-Johnson soll der neue James Bond werden © Aaron Vincent Elkaim

Goldtorschütze Marcel Sabitzer: "Ich habe immer noch Gänsehaut"

Die österreichische Nationalmannschaft hat sich gestern in Baku vorzeitig zum dritten Mal in Folge für eine EM-Endrunde qualifiziert. Lesen Sie die Reaktionen der Spieler und von Trainer Ralf Rangnick!

Deutscher Buchpreis geht an Österreicher Tonio Schachinger

Dem 33-jährigen österreichischen Schriftsteller Tonio Schachinger wurde eine große Ehre zu Teil. Für seinen Schulroman "Echtzeitalter" erhielt er den Deutschen Buchpreis 2023.

Fake News und Gräueltaten: Die unbändige Gier von Social Media nach Emotionen

In Zeiten des Terrorangriffs in Israel strotzt Social Media geradezu mit verstörenden Videos und Fake News. Jetzt will die EU gegen TikTok, X & Co. vorgehen. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine Empfehlung: Die Anrufung der Freiheit

In einem beeindruckenden Dossier würdigt unsere Redakteurin Marianne Fischer das Leben und Schaffen der großen Kärntner Dichterin Ingeborg Bachmann an ihrem 50. Todestag.

Ingeborg Bachmann verstarb heute vor 50 Jahren in Rom. ©

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Nachmittag!

