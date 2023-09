Mahlzeit! Enrique Tarrio, der ehemalige Anführer der rechtsradikalen US-Miliz Proud Boys, wurde am Dienstag in Washington für seine Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol im Jänner 2021 zu 22 Jahren Haft verurteilt. Er war zwar selbst nicht vor Ort, wurde aber beschuldigt, den Angriff geleitet zu haben. Erfahren Sie mehr zum Urteil.

Helene Fischers neue Konzertdimension

Der Schlagerstar stößt in dieser Woche in Sphären vor, die es in Wien noch nicht gegebenen hat. Von 5. bis 10. September begeistert Fischer an gleich fünf Abenden ihre Fans in der jeweils ausverkauften Wiener Stadthalle. Erfahren Sie alles über den Konzertmarathon.

Heutige Empfehlungen:

Interview des Tages: "Wir müssen Kickls Machtergreifungsfantasien unterbinden"

Porträt des Tages: "Das streitbare Genie: Roger Waters feiert seinen 80. Geburtstag" (Kleine Zeitung PLUS)

Superstadt in der Wüste: "Zweifel an saudischem Megaprojekt 'The Line' wachsen" (Kleine Zeitung PLUS)

Gartentipp: "Wie kann ich die Dipladenien überwintern?"

Überraschendes Geständnis nach Mord an junger Kärntnerin

Vor vier Monaten wurde im steirischen Dorf Hohentauern im Bezirk Murtal eine 22-jährige Kärntnerin ermordet. Ihr 24-jähriger Lebensgefährte galt als tatverdächtig, gab jedoch bislang an, sich an nichts erinnern zu können. Hier lesen Sie mehr zu den aktuellen Entwicklungen. (Kleine Zeitung PLUS)

Immer mehr Städte bremsen E-Scooter in Öffis aus

Den E-Scooter in Bus, Bim und Bahn mitnehmen? In einigen europäischen Städten wie beispielsweise Hamburg, London und Barcelona ist das bereits nicht mehr möglich. Die Holding Graz sieht allerdings noch keinen Handlungsbedarf. (Kleine Zeitung PLUS) E-Scooter im Bus: In Graz weiterhin erlaubt © Holding Graz / Joel Kernasenko

Extremwetter fordert Tote in Griechenland und der Türkei

Als "biblische Katastrophen" titulierten griechischen Medien die schweren Unwetter nur kurze Zeit nach den verheerenden Waldbränden. Ein Sturmtief setzte Mittelgriechenland die letzten Tage unter Wasser. Auch in Istanbul gab es Überschwemmungen. Lesen Sie mehr darüber.

Die Wassermaßen zerstörten Autos und Straßen © AP (Thodoris Nikolaou)

Christoph Baumgartner hilft jetzt auch 82 Kindern in Uganda

Der ÖFB-Nationalteamspieler erweitert sein Hilfsangebot im ostafrikanischen Staat. Nachdem Baumgartner bereits vor einem Jahr eine Schule für junge Frauen gegründet hat, dürfen sich nun auch 82 Kinder im Alter zwischen vier und neun Jahren freuen. Sie werden künftig in der "Baumi Junior School" unterrichtet.

Linda Evangelista hatte Brustkrebs

Das Supermodel der 90er-Jahre hatte einen Knoten, der 2018 bei einer Mammografie entdeckt wurde. Nach der operativen Entfernung beider Brüste, Bestrahlung und Chemotherapie habe sie heute eine gute Prognose, sagte die 58-Jährige dem "Wall Street Journal". Hier erfahren Sie mehr.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Mittwoch!

