Mahlzeit! Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist im ersten Halbjahr 2023 weiter gestiegen und liegt knapp über dem Vor-Corona-Niveau. 2600 Firmen meldeten österreichweit Insolvenz an, das waren um 1,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2019. Zum Vorjahreszeitraum 2022 waren es rund 11 Prozent mehr.

Heutige Empfehlungen:

Christoph Baumgartners Doppelpack macht die Tür zu EM weit auf

Österreich macht mit einem 2:0-Heimsieg gegen Schweden einen großen Schritt in Richtung EM-Endrunde 2024. Christoph Baumgartner schnürte den erlösenden Doppelpack (81/89). Zum Artikel.

Heftige Kritik an Ermittlungen gegen Kärntner Journalisten



Eine Welle der Solidarität erlebt aktuell jener Kärntner Aufdeckungsjournalist, der im Visier der Staatsanwaltschaft Klagenfurt steht, weil er sich mit den Mächtigen im Klagenfurter Rathaus angelegt hat. Zum Artikel.

Wo heute in der Steiermark Gewitter und Hagel drohen

Eine Hitzewelle rollt über die Steiermark: In Teilen des Landes kann es bis zu 35 Grad heiß werden. Im Lauf des Nachmittags werden Schauer und Gewitter erwartet. Besonders heftig wird es am Abend werden. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Wassertemperaturen der Kärntner Seen klettern rasant nach oben (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Signa verkauft Projekt für das höchste Holzhaus der Welt

Der Immobilienentwickler UBM hat von René Benkos Signa-Gruppe das Projekt für einen 113 Meter hohen Holzturm in Wien gekauft. Der Kaufpreis beträgt 24,5 Millionen Euro. Es wäre nach der Fertigstellung das höchste Holzhochhaus der Welt. Zum Artikel.

Visualisierung des Holzturmes "Donaumarina" in der Mitte © IONOMO GmbH

Offenbar "Klopfgeräusche" bei Suche nach vermisstem Tauchboot hörbar

Suchteams wollen am Dienstag alle 30 Minuten "Klopfgeräusche" in der Region registriert haben, in der das Tauchboot vermutet wird, heißt es in einem internen Memo der US-Regierung. Zum Artikel.

Österreich verschlechtert sich bei Geschlechtergleichstellung

Österreich ist in der vom Weltwirtschaftsforum (WEF) herausgegeben Rangliste der Gleichstellung zwischen Männern und Frauen auf Rang 47 von 146 Ländern abgestürzt. Zum Artikel.

Wie sich Ö3-Star Elke Rock zurück ins Leben kämpft

Die Grazer Moderatorin Elke Rock war im Lignano-Urlaub von einem Mann attackiert und gewürgt worden. Nun erzählt sie, wie sie mit den Folgen lebt und was ihr Kraft gibt. Zum Artikel.

Ukraine meldet Gebietsgewinne, Russland Drohnen-Abschuss bei Moskau

Die ukrainische Gegenoffensive macht leichte Fortschritte. Wie von Militärsprechern berichtet, gelingt die Rückgewinnung einiger Gebiete. Russland berichtet indes von einem Drohnen-Angriff auf das Staatsgebiet. Zum Artikel.

Regenbogenparade: Ausland warnte schon im März vor Verdächtigem

Ein 17-jähriger Verdächtiger alias "Abdullah" dürfte schon im Vorjahr versucht haben, über WhatsApp eine Kalaschnikow zu kaufen, damals wurde das Verfahren eingestellt. Zum Artikel.

Zweieinhalb Jahre im Busch für die perfekten Aufnahmen

Die österreichische Naturfilmerin Birgit Peters lädt in einer neuen Terra Mater-Großproduktion nach Botswana und erzählt von kämpfenden Löwen und verliebten Pavianen. ServusTV zeigt am Mittwoch den ersten von drei Teilen. Zum Artikel.

Mit diesen zehn Tipps kommen Sie gut durch die Hitze

Zur ersten Hitzewelle des Jahres kommen sie genau richtig: Unsere zehn Tipps, damit Sie, Kinder und Haustiere die Hitze gut überstehen. Wie Sie richtig lüften, wie viel Sie an heißen Tagen trinken sollten, welche Kleidung Sie nicht tragen sollten und was Mietz & Co. an heißen Tagen brauchen - plus: Rezeptideen! Zum Artikel.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch!

