Die Förderung für die 24-Stunden-Betreuung von Pflegebedürftigen daheim wird neuerlich angehoben und soll spätestens ab 1. September wirksam werden. Darüber hinaus wurden weitere Verbesserungen für Angehörige und Personal beschlossen. Hier geht es zu den Details.

Zwei Millionen Euro Schaden nach Unwettern

Der Schaden, den die Unwetter, die am Dienstag über die Steiermark fegten, anrichteten, wird erst einen Tag später deutlich. Österreichweit belaufen sich die Schäden auf drei Millionen Euro, davon fallen zwei Millionen auf die grüne Mark. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Zweifacher Mordverdacht in Graz: 28-Jähriger sagte erstmals aus

Freundin erstochen, tödlichen Unfall verursacht: Verdächtiger will nicht absichtlich in Gegenverkehr gefahren sein. Hier geht es zu den Hintergründen der schrecklichen Tat. (Kleine Zeitung PLUS)

Ex-Ministerin Karmasin schuldig gesprochen

Das Urteil im Prozess gegen Sophie Karmasin ist gestern Abend gefallen. Sie erhält eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten. Vom Vorwurf des schweren Betruges wurde sie hingegen freigesprochen. Die Details.

Deutschlandweite Razzia bei der "Letzten Generation"

Sieben Klima-Aktivisten im Alter von 22 bis 38 Jahren wird vorgeworfen, eine "kriminelle Vereinigung gebildet" bzw. "unterstützt" zu haben. Mehr dazu hier.

Rabatt für Bestandskunden reduziert Strompreis bei der Energie Steiermark

Im Juli sinken die Strompreise bei der Energie Steiermark um rund 20 Prozent. Nun wurde für 330.000 Bestandskunden ein zusätzlicher Rabatt beschlossen, der den Stromtarif im Juli um weitere sieben Prozent reduziert.

Wer sein Netflix-Abo mit Freunden teilt, zahlt künftig mehr

Abonnenten des Streamingdienstes dürfen nicht mehr ihre Passwörter außerhalb des eigenen Haushalts teilen. Netflix wird dafür in mehr als 100 Ländern, darunter auch Österreich, eine Gebühr verrechnen. Ein Überblick.

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

"Tutto Gas": Die Polizei sperrt heuer sogar die Strände

Noch mehr Verbote für Lignano-Touristen zu Pfingsten: Teile des Strandes sind ab 20 Uhr gesperrt, für den gesamten Strand gilt zeitweise ein Betretungsverbot. Hier geht es zum Artikel.

Jedes Jahr wird die obere Adria von Partygästen aus Österreich gestürmt © Claudia Mann

Ein Trio erinnert sich: Als der GAK zuletzt in die Bundesliga aufstieg

Gregor Pötscher stieg in der Saison 1994/95 mit dem GAK in die höchste Liga auf. Heuer kann es den Grazern wieder gelingen. Mehr als 4500 Tickets sind für das Spiel am Freitag bereits verkauft. Hier geht es zum Artikel (Kleine Zeitung PLUS).

Sind wir der "Pille" für den Mann einen Schritt näher?

US-Fachleute haben ein Gen entdeckt, das bei der männlichen Fruchtbarkeit eine wichtige Rolle spielt. Dies könnte ein Ansatzpunkt für eine künftige "Pille" für den Mann sein. Hier geht es zum Artikel.

Großes Star-Ensemble bei Premiere in Cannes

Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Tom Hanks, Adrien Brody: In seinem neuen Film hat Regisseur Wes Anderson wieder eine hochkarätige Besetzung versammelt. Sie alle kamen am Dienstag zur Premiere von "Asteroid City" zu den Filmfestspielen nach Cannes - klicken Sie sich durch die Bilder.

Nik P. hat keine guten Neuigkeiten für seine Fans

Der Schlagerstar muss einige seiner Konzerte der Jubiläumstournee absagen. Betroffen ist auch sein Heimkonzert in Klagenfurt. Mehr dazu hier.



Meine Empfehlung: Wo es sich rund um Rovinj am besten in die Pedale tritt

Sommerliche Temperaturen lassen heuer noch auf sich warten, aber es herrscht perfektes Wetter für Radtouren am Meer - den einen oder anderen Regentropfen ausgenommen. Claudia Gigler empfiehlt drei Biketouren an der Westküste Istriens, rund um die bezaubernde Hafenstadt Rovinj.



