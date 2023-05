Mahlzeit! Die SPÖ nützt die von ihr beantragte Sondersitzung des Nationalrats heute für einen "Dringlichen Antrag", über den ihre Anliegen zur Teuerungsbekämpfung umgesetzt werden sollen. Die Koalition habe es im gesamten letzten Jahr nicht verstanden, Maßnahmen zu setzen, um die Rekordteuerung in Österreich zu drücken. Wir übertragen die Debatte im Nationalrat live ab 12 Uhr.

Maßnahmen gegen Teuerung: Regierung nimmt Energiekonzerne in die Pflicht

Heutige Empfehlungen:

Die unsichtbaren Pflegenden: Wenn Kinder sich um ihre Eltern kümmern

Zehntausende junge Menschen pflegen ihre Eltern oder Geschwister. Sie tragen eine große Last auf ihren Schultern, opfern ihre Kindheit und Jugend. Hier geht es zur Reportage mit Video. (Kleine Zeitung PLUS)

Verwirrung über möglichen ukrainischen Durchbruch in Bachmut

Mehrere russische Kriegsreporter und Militärblogger berichteten über erfolgreiche Angriffe der ukrainischen Truppen bei Bachmut. Moskau dementiert.

Geschafft! Österreichs Duo ersang sich Startplatz im ESC-Finale

Das rot-weiß-rote Duo Teya & Salena konnte das TV-Publikum überzeugen: Mit "Who the Hell is Edgar?" zog es wie erwartet ins ESC-Finale am 13. Mai ein. Alle Infos dazu hier.

Die Wienerin Teya (22) und die Leobnerin Salena (24) freuen sich über ihren Einzug ins Song Contest-Finale © ORF

Polizist verantwortet sich heute für tödlichen Schussunfall vor Gericht

Dem Polizisten, der im September bei einer Übung seine Waffe mit einer Übungswaffe verwechselt und einen Kollegen erschossen hat, drohen drei Jahre Haft wegen grob fahrlässiger Tötung. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Flughafen Klagenfurt: "Keine Airline fliegt freiwillig zum Mickey-Maus-Markt Kärnten"

"Man wird viel Geld in die Hand nehmen und sich eine Airline, die Klagenfurt mit Frankfurt oder München verbindet, kaufen müssen", meint der langjährige frühere Geschäftsführer Johannes Gatterer. Alles zur aktuellen Diskussion. (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Elon Musk kündigt seinen Rücktritt als Twitter-Chef an

Der Milliardär zieht sich als CEO bei Twitter zurück und übergibt seinen Posten an eine Frau, die er aktuell noch nicht näher benennen möchte. Zum Artikel.

Österreichs Kapitän definiert die Flughöhe bei der Eishockey-WM

Am Samstag beginnt die Eishockey-WM in Tampere für Thomas Raffl (36) und Österreichs Team. Der Plan sieht vor, die Kräfte zu dosieren, in den wichtigen Spielen das beste Eishockey zu zeigen und von den Jungen zu lernen. Zum Interview.

Lebensgefahr: Traumstrand auf Zakynthos bleibt heuer gesperrt

Einer der berühmtesten Touristen-Hotspots in Griechenland, der Navagio-Strand, auch als Schiffswrack-Bucht bekannt, wird für Badegäste gesperrt. Alle Infos hier.

Der Navagio-Strand auf der Insel Zakynthos © Imago/Panthermedia

Paul Walkers Tochter gibt "Fast & Furious"-Auftritt bekannt

Meadow Walker (24), die Tochter des verstorbenen "Fast & Furious"-Stars Paul Walker, wirkt in der neuen Folge der Action-Reihe mit. Zum Artikel mit Trailer.

Meine Empfehlung: Wo bekommen Menschen mit ME/CFS Unterstützung, Herr Stingl?

Für Menschen, die unter ME/CFS leiden, gibt es in Österreich kaum Anlaufstellen, obwohl die Betroffenen unter dieser Krankheit massiv leiden. Neurologe Michael Stingl erklärt im Podcast, was man über diese tückische Erkrankung weiß.



