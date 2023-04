Mahlzeit! Von Partystimmung kann keine Rede mehr sein. Tupperware geht das Geld aus, die Aktie des bunten Plastikgeschirr-Herstellers ist massiv eingebrochen. Nachdem die Firma vor akuten Geldnöten warnte, fiel der Kurs auf den niedrigsten Stand seit dem Rekordtief zu Beginn der Corona-Krise vor rund drei Jahren. Sanierer und Finanziers sollen das US-Unternehmen nun vor der Pleite bewahren. Mehr dazu.

Wahlkommission im Ringen um SPÖ-Spitze tagt

In der SPÖ steht auch diese Woche die Frage nach dem Vorsitz im Zentrum. Heute tagt dazu die Wahlkommission zum ersten Mal, die über die Mitgliederbefragung zu Parteispitze und Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl wachen soll. Damit wird formal feststehen, wer von den 73 Bewerbern die nötigen 30 Unterstützungserklärungen gesammelt und somit tatsächlich kandidieren kann.

Klima-Aktivisten klebten sich in Graz erstmals auf drei Straßen fest

Die Letzte Generation verstärkt "Blockadepolitik" in Graz und unterbreitet der Stadt ein Angebot: Stellt sich das Rathaus solidarisch hinter die Forderungen der Aktivisten, beendet sie die Stau-Aktionen. Mehr dazu.

Großbaustelle auf Südautobahn wird vier Jahre lang dauern

Nach der S37 ist vor dem Knoten Klagenfurt-West: Vor Kurzem hat die Asfinag den Sicherheitsausbau der Klagenfurter Schnellstraße gestartet, schon laufen die Vorbereitungen für das nächste Großprojekt. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Jagd auf Problembären im Trentino ist in vollem Gange

Rund 40 Forstbeamte durchkämmen ein Gebiet von etwa 800 Hektar am Berg Peller im italienischen Trentino auf der Jagd nach dem Problembären, der einen 26-jährigen Läufer getötet hat. Sobald das Tier identifiziert ist, kann es erlegt werden. Mehr dazu.

„Wer gärtnert, braucht keinen Fitnesstrainer“

Laut einer kürzlich erschienenen Studie ist Gartenarbeit für die Psyche so gut wie Sport in der Natur. Was die Gärtner und Floristen dazu meinen - und wann man mit der Aussaat beginnen sollte. Lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Wenn ein Geschwisterchen das andere aus der Krippe kickt

Ein Kind kann seinen Betreuungsplatz in Kindergarten oder Krippe verlieren, wenn die Eltern ein weiteres Kind erwarten. Das ist kein Einzelfall, sondern Teil des Systems. Was dahinter steckt. (Kleine Zeitung PLUS)

Angestellter erschoss in Bank fünf Menschen - und er streamte live

Bei einem erneuten Schusswaffenangriff in den USA hat ein Bankangestellter an seinem Arbeitsplatz fünf Menschen getötet. Und er streamte die Tat live. Kurz zuvor soll er gekündigt worden sein. Mehr dazu.

Thomas Tuchel gegen sein Idol und das frühe Scheitern

Thomas Tuchel muss mit Bayern München bei Pep Guardiolas Manchester City in der Champions League liefern (21 Uhr, Sky und DAZN live). Mehr dazu hier.

"Zu dünn": Fans in Sorge um Robbie Williams

Robbie Williams Frau Ayda teilte auf Instagram ein kurzes Video vom Urlaub mit der Familie. Man sieht den Sänger auf einem Golfplatz. Mit Neonkappe und Cola-Dose posiert er für seine Frau – und zwar ganz sexy oben ohne. Warum das Video gerade deshalb für Diskussionen sorgt.

Meine Empfehlung: Was passiert, wenn Maschinen die Kontrolle übernehmen?

Ist Künstliche Intelligenz Freund oder Feind? In der Science-Fiction fragte man sich das schon immer und beschrieb den Kontrollverlust in unzähligen Geschichten. Kulturredakteur Andreas Kanatschnig hat sich des Themas genauer angenommen.

