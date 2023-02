Mahlzeit! Die Zahl der Todesopfer der verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steigt stündlich an, derzeit sind 8700 Tote bestätigt, darunter auch zwei Österreicher. Doch es gibt auch noch Hoffnung: So wurden ein Neugeborenes und eine Frau nach 51 Stunden unter den Trümmern lebend geborgen.

Kaiser spricht sich für SPÖ-Doppelspitze mit Rendi-Wagner und Doskozil aus

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) fände eine Doppelspitze für die SPÖ-Bundespartei "gut". Überhaupt würde er sich eine rote "Schattenregierung" wünschen.

Weitere aktuelle Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

Wahlarztkosten: Steirer und Kärntner warten am längsten auf Rückerstattung

Patienten warten in der Steiermark und in Kärnten besonders lange, bis ÖGK ihre Wahlarztkosten rückerstattet. Die Hintergründe können Sie hier lesen. (Kleine Zeitung PLUS)

Laut Medien: Selenskyj soll heute in London eintreffen

Offenbar dürfte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute in London eintreffen. Das berichten britische Medien. Er soll seinen Amtskollegen Sunak treffen und auch im Parlament sprechen.

US-Außenminister Blinken: "Österreich ist neutral, ohne neutral zu sein"

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) traf seinen US-Amtskollegen Antony Blinken. Meine Kollegin Christina Traar berichtet aus Washington DC. In der Nacht hat auch US-Präsident Joe Biden die Rede zur Lage der Nation gehalten. Hier lesen Sie die Analyse von Korrespondentin Eva Schweitzer.

First Lady Jill Biden und Doug Emhoff © APA/AFP/SAUL LOEB

Ski-WM: Der Super-G der Frauen jetzt im Liveticker!

Das ÖSV-Quartett Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Ramona Siebenhofer und Tamara Tippler fährt beim Super-G in Méribel derzeit um Medaillen. Hier sind Sie live dabei!

Er ist so schrecklich, dass wir uns vor Lachen biegen

Hägar der Schreckliche ist 50. Was von Erfinder Dik Browne als finanzielle Familienabsicherung gedacht war, etablierte sich schnell als einer der erfolgreichsten Comicstrips der Welt.

Er trinkt gerne Bier und raubt sich durch die Geschichte: Hägar, ein Vorbild von einem Wikinger © 2023 King Features Syndicate

Unerlaubte Klauseln bei Tui: So bekommen Sie Ihr Geld zurück

Das Oberlandesgericht Wien gab einer Klage der Arbeiterkammer recht: Der Reiseanbieter Tui Deutschland darf Stornogebühren und verschiedene Bearbeitungsgebühren nicht mehr verlangen. Unrechtmäßig verlangte Gebühren können zurückgefordert werden.

Hat Leonardo DiCaprio wieder eine neue Freundin?

Ist Schauspieler Leonardo DiCaprio frisch verliebt? Laut Gerüchten soll der 48-Jährige mit dem Model Eden Polani gesichtet worden sein. Hier lesen Sie mehr.

Leseempfehlung: Schon zehn Minuten Bewegung täglich reichen aus, um fitter zu werden

Wenige Minuten Sport am Tag oder ein ausgedehnter Spaziergang am Wochenende: Dass auch kurze Bewegungseinheiten die Fitness steigern und das Leben verlängern können, zeigen internationale Studien.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwoch.

Verwaltung von Push-Mitteilungen