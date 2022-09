Mahlzeit! In der Nacht auf heute war eine Reisegruppe in der Obersteiermark gerade am Weg von einem Abendessen ins Hotel, doch der Busfahrer verfuhr sich und geriet auf einen unbefestigten Weg, wo es zu dem Unfall kam. 24 der 32 Passagiere wurden verletzt, vier davon schwer. Laut Bezirkspolizeikommandant Siegmund Schnabl war die Reisegruppe auf einem Betriebsausflug. Auch für die Einsatzkräfte war es ein fordernder Einsatz.

Video: "Bei so einem Einsatz rattert es im Kopf"



Streiks in Graz und Klagenfurt: "Kein Kernöl auf einem kaputten Planeten"

Bereits 2021 versammeln sich im Namen der Umwelt Millionen Menschen aus mehr als 92 verschiedenen Ländern auf der Straße. Heuer startet der Klimastreik unter dem Motto „Erneuerbare Energie“ in die nächste Runde. Die ersten Bilder aus Graz und Klagenfurt.

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Russische Scheinreferenden in der Ukraine starten

Russland will sich mit Hilfe des Ergebnisses die Gebiete einverleiben und beruft sich auf das "Selbstbestimmungsrecht der Völker". Weder die Ukraine noch die internationale Gemeinschaft erkennen die Abstimmung unter der Besatzungsmacht Russland an. Hier lesen Sie mehr darüber.

Christian Stocker wird neuer Generalsekretär der ÖVP

Der Nachfolger für die zurückgetretene ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner steht fest. Es ist der 62 Jahre alte Rechtsanwalt und Nationalratsabgeordnete Christian Stocker aus Niederösterreich. Mehr dazu hier.

Preise für Wohnraum legten kräftig zu

Im ersten Halbjahr 2022 haben die Preise für Wohnungen und Häuser nochmal um 13,5 Prozent zugelegt. Steigende Zinsen und eine unsichere Wirtschaftslage bremsen die Dynamik allerdings. Hier lesen Sie mehr dazu.

Muss Europa vor Giorgia Meloni zittern?

Die rechtsaußen-Kandidatin will als erste Frau Italien regieren. Dazu gibt sie sich auffällig moderat. Ist ihre Distanzierung vom Faschismus glaubhaft? Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Giorgia Meloni © APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Feuerwehreinsatz bei der herbst-Eröffnung

Der steirische herbst eröffnet in der Grazer Innenstadt mit Umzug, Kabelbrand und Feuerwehreinsatz. Und mit einer fulminanten Rede von Intendantin Ekaterina Degot. Mehr dazu hier.

"Rangnicks Spieler im Kollektiv zu schwach, um Paroli bieten zu können"

Österreich hatte im Nations-League-Duell in Paris gegen Gastgeber Frankreich nicht den Funken einer Chance. Mit dem 0:2 war das Team von Ralf Rangnick sogar noch gut bedient - dementsprechend zufrieden war die französische Presse.

Roger Federer spielt das letzte Match seiner Karriere mit Rafael Nadal

Es wird mit Sicherheit ein höchst emotionaler Moment: Roger Federer bestreitet heute Abend (rund 22 Uhr/Eurosport live) beim Laver Cup in London das letzte Match seiner Karriere. An seiner Seite im Doppel: Rafael Nadal. Hier geht es zu der Vorschau.

Meine heutige Podcast-Empfehlung

In der neuen Podcast-Serie "GrazNOST" gehen wir der Frage nach, wie die Kommunistin Elke Kahr in Graz an die Macht kam, warum die ÖVP so schnell so tief fallen konnte und wie es der zweitgrößten Stadt Österreichs nach dieser Zeitenwende am 26. September 2021 jetzt geht.

Hier kommt Episode 2: War Siegfried Nagl selbst der Wegbereiter der KPÖ?

