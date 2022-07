Mahlzeit! Wir wollen Ihnen den Appetit auf das Mittagsessen nicht verderben, doch zurzeit steigen nicht nur die Preise für Sprit, Energie und Wohnen. Der neue Arbeiterkammer-Teuerungs-Check zeigt: Wer sich die Grundzutaten für einen Kaiserschmarren kaufen möchte, muss um einiges mehr als im Vorjahr zahlen.

Zutaten immer teurer: So erfasst die Preisspirale den Kaiserschmarren

Selbst die Preise für Grundzutaten eines günstigen Gerichtes wie Kaiserschmarren sind explodiert. Laut Arbeiterkammer gab es sogar beim billigen Mehl eine Preissteigerung von 129 Prozent. Hier geht es zum Artikel.

Corona-Sommerwelle: Was man vor dem Urlaub wissen sollte

Die Sommer-Coronawelle nimmt weiter an Fahrt auf. In Österreich sowie in vielen beliebten Urlaubsländern steigen die Coronazahlen weiter an. Hier finden Sie zehn Fragen und Antworten zur Sommerwelle. (Kleine Zeitung PLUS)

Russland und Ukraine beraten über Getreidelieferungen

Delegationen aus Russland und der Ukraine beraten heute in der Türkei über eine Wiederaufnahme der Getreidelieferungen über das Schwarze Meer. Die Ukraine ist einer der weltgrößten Exporteure von Weizen und anderem Getreide. Hier geht es zum Newsticker.

Elektronikhändler Conrad sperrt fünf von sechs Filialen zu

Der Elektronikanbieter legt den Fokus stärker auf den Onlinehandel und schließt daher mit Ende des Jahres fast alle Filialen, auch den Standort in Graz. Hier geht es zu den Details.

Aus für "Deutschland sucht den Superstar" nach der nächsten Staffel

Für "DSDS" soll nach der 20. Ausgabe Schluss sein. Zur finalen Staffel wird Dieter Bohlen in die Jury der Castingshow zurückkehren. Mehr dazu hier.

Dieter Bohlen ist mit an Bord © APA/EPA/INGO WAGNER

Überraschungskandidat Walter Rosenkranz

Nun hat die FPÖ ihren Kandidaten für die Bundespräsidentschaftswahl nominiert: Die Freiheitlichen senden Volksanwalt Walter Rosenkranz ins Rennen gegen Alexander Van der Bellen. Heute um 13.30 Uhr wird der Kandidat präsentiert - wir übertragen live.

Wenn der Aufstieg unter den Füßen wegschmilzt

Auf den höchsten Bergen des Landes herrscht akuter Schneemangel. Was für die Gletscher fatal ist, hat auch Konsequenzen für jene, die regelmäßig in den Bergen unterwegs sind. Hier geht es zum Bericht.

Nächster Windpark: Auf die Soboth sollen 15 Räder kommen

Die Energie Steiermark will nördlich des Soboth-Stausees einen Windpark mit 15 Rädern errichten. Der Bau für das 105-Millionen-Euro-Projekt soll 2024 beginnen. Mehr dazu im Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Bereits mehr als 400 Tonnen Müll aus Unwettergebiet entsorgt

4500 Kubik Schadholz und 413 Tonnen Sperrmüll werden bis Ende der Woche im Kärntner Gegendtal verarbeitet und entsorgt. Von einem "Normalzustand" kann man auch nach genau zwei Wochen nach den Unwettern noch nicht sprechen. Mehr dazu hier.

Kein Planet, kein Fußball: Der Kampf gegen den Klimawandel ist das wichtigste Spiel

Bei immer mehr Fußballvereinen sitzt das Thema Nachhaltigkeit längst nicht mehr auf der Bank. Real Betis Sevilla und der TSG Hoffenheim, zwei Klubs aus Europas Top-Ligen, nehmen dabei eine Vorreiterrolle ein. Hier geht es zum Bericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Zusammenhang von Nitriten und Krebsrisiko festgestellt

Vor allem verarbeitetes Fleisch könnte das Risiko von Darmkrebs erhöhen, warnt französische Gesundheitsbehörde. Die Stoffe werden bei der Verarbeitung verwendet, um die Erzeugnisse haltbar zu machen oder ihnen ihre rote Farbe zu geben. Lesen Sie mehr hier.

Lese-Empfehlung des Tages

LEITARTIKEL. Warum lieben die Deutschen Habeck so, obwohl er Grünen-Politiker ist? Durch seine Art des Zuhörens und reflektierten Antwortens und seines Pragmatismus erlangte er fast grenzenloses Vertrauen in Deutschland. Wie sich der Wien-Trip des deutschen Vizekanzlers von anderen Politiker-Besuchen unterscheidet und warum die deutsch-österreichische Grünen-Allianz gut ist, erfahren Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)



Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwoch, kommen Sie gut durch den Tag!

