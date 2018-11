Facebook

Kalinka Kalaschnikow fertigt ihre Kostüme selbst © Kendall

Rote Samtvorhänge, eine beleuchtete Bühne, davor ein edel gekleidetes Publikum: die Damen in Charleston-Kleidern, die Herren in Anzügen. Die Vorhänge lichten sich und heraus schreitet eine Matadorin, mit kunstvoll bestickter Weste, den Montera lässig über den kupferroten Locken platziert. Wild und anmutig wirbelt sie ihr rotes Tuch, die Muleta – ihr Kampf gegen den imaginären Stier wird zu einem hypnotisierenden Tanz. Bei dem feurigen Torero auf der Bühne handelt es sich um Kalinka Kalaschnikow, eine Burlesque-Tänzerin aus Leidenschaft. Schon in einem Gespräch mit ihr erahnt man, was Burlesque eigentlich ist – Koketterie, Feuer, verspielte Zurückhaltung, schalkhafter Humor. Kurz: Hier handelt es sich um eine äußerst wandelbare Kunstform.

Kathrin P., wie Kalinka mit bürger­lichem Namen heißt, übt die Kunst der burlesquen Verführung bereits seit über zehn Jahren aus. Neben ihren Bühnen-Engagements gibt sie dabei auch verschiedene Kurse für Frauen. „Meine Kurse sind sehr gemischt. Von 20- bis 70-Jährigen nehmen die unterschiedlichsten Damen teil.“ Durch das Burlesque hätten Frauen die Möglichkeit, ihre sinnliche Weiblichkeit auszuleben. „Bei unseren Shows sind 70 Prozent des Publikums weiblich. Frauen wollen sich einfach ab und an herausputzen und schön fühlen. Nicht für einen Mann – für sich selbst.“ Darin liegt auch die Formel, was einen Burlesque-Tanz von einem herkömmlichen Striptease unterscheidet. Während es bei einem Strip darum geht, einen Mann zu bezirzen, tanzen Burlesque-­Künstlerinnen für sich selbst. Ein Punkt, der auch durch die nicht vorhandenen körperlichen Schönheitsideale unterstrichen wird. Eine Burlesque-Tänzerin kann sowohl dick als auch dünn sein – große oder kleine Brüste haben. Alles wird hier als schön wahrgenommen, es geht um Selbstbewusstsein. „Jede Form wird auf der Bühne zelebriert. Das bietet vielen Frauen die Möglichkeit, sich selbst als wunderschön wahrzunehmen.“



Auch im Dezember bringt Kalinka burlesquen Zauber mit ihren Shows nach Wien. Am 8. Dezember präsentiert der Cirque Rouge „Midnight in a Frozen World“. Außerdem findet die Open ­Stage Night mit Burlesque-New­comern in der Eden Bar statt.