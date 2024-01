„Bist du bereit, die Welt mit uns gemütlicher zu machen?“ – Mit diesen Worten wendet sich der oststeirische Polstermöbelproduzent an Jüngere, Ältere, Frauen Männer, innovative Köpfen und motivierten Teamplayer, die bereit sind, die eigene Zukunft im wahrsten Sinne selbst in die Hand zu nehmen. ADA mit Firmensitz im oststeirischen Anger ist einer der führenden Produzenten von Polstermöbeln, Betten, Matratzen und Lattenrosten in Europa. „In unseren Produkten steckt jede Menge Kreativität, fachliches Know-how und handwerkliche Raffinesse“, erklärt Thomas Neumann, Head of People & Culture bei ADA. Präzision, Sorgfalt und Liebe zum Detail sind die Stärken der steirischen Traditionsmarke. Das neueste Konzept von ADA ist „Mindful Working“, also achtsames Arbeiten. Dieses Gesamtkonzept soll ein noch attraktiveres Arbeitsumfeld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen und ist mit den Produkten und der Unternehmensausrichtung von ADA eng verflochten.

Ein Familienbetrieb: zuverlässig und stabil

„Seit Oktober setzen wir mit unserer neuen Marke „ADA. Mindful Living“ einen klaren Fokus auf das Konzept des achtsamen Lebens und Wohnens“, erzählt Thomas Neumann. Warum dieser Schritt? „Weil wir erkannt haben, was Menschen in unserer heutigen schnelllebigen Welt wirklich wollen. Sie sehnen sich nach einem Ort der Ruhe, an dem der Alltagsstress draußen bleibt. Und genau das möchten wir mit unseren Möbeln ermöglichen: Ein entschleunigtes und bewusstes Wohnen mit österreichischer Gemütlichkeit.“

Achtsam miteinander arbeiten und wachsen

Das Konzept der Achtsamkeit und des bewussten Lebens soll aber nicht nur nach außen vermittelt werden, sondern auch nach innen. „Mit den drei Säulen Mindful Working, Mindful Growing und Mindful Leadership wollen wir unsere Unternehmenskultur stärken. Das Ziel: Eine wertschätzende und nachhaltige Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter:innen. Die Bedürfnisse, Fähigkeiten und Potenziale der Menschen stehen ­­­dabei im Mittelpunkt. Und das Beste daran: Unsere Mitarbeiter:innen gestalten die Zukunft von ADA aktiv mit“, bringt es Neumann auf den Punkt. Das Konzept soll die Werte der Arbeitgebermarke, für die ADA bekannt ist, weiter stärken – Zuverlässigkeit, familiärer Umgang, Stabilität, Zusammenhalt und Verantwortungsbewusstsein. Und so lässt sich das Konzept im Arbeitsalltag erleben: