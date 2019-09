Facebook

In der zweiten Woche der Reportercamps der Kleinen Kinderzeitung waren 19 neue Journalisten von morgen im Styria Media Center am Gadollaplatz in Graz zu Gast. Und auch dieses Mal wurden wieder Straßenumfragen gemacht, Interviews geführt und Texte für die eigene Camp-Zeitung geschrieben.

Der Interview-Partner in der zweiten Camp-Woche war der Parkour-Läufer und –Trainer Peter Piuk vom Verein Urban Playground. Die Kinderreporter Lilly, Stella und Florentina wollten von ihm zum Beispiel wissen: Kommt es bei Parkour oft vor, dass man sich verletzt? Wie überwindet man die Angst vor Hindernissen? Kann man den Sport überall machen?