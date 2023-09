Am Sonntag, 3. September, stellt die KMG das gesamte Busnetz in Klagenfurt um. Drei Hauptlinien fahren im 10-Minuten-Takt, neun Nebenlinien alle 20 Minuten in den Hauptverkehrszeiten. Hier gibt es den Netzplan zum Download:

© Kleine Zeitung – Alle Rechte vorbehalten, Nutzung ausschließlich zum privaten Gebrauch und es dürfen keine Kopien – weder für unmittelbare noch mittelbare kommerzielle Zwecke – hergestellt werden.