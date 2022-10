Weltweit gibt es zwölf Arten Stacheligel und sechs Arten Haarigel. In Österreich leben der Nördliche Weißbrustigel (Erinaceus roumanicus) und der Braunbrustigel (Erinaceus europaeus). Beide Igelarten ähneln einander sehr und sind schwer zu unterscheiden. Sie gelten als Kulturfolger, da sie neben ihren natürlichen Lebensräumen auch Gärten und Parks besiedeln. In Kärnten und in der Steiermark sind der Braunbrustigel wie auch der Weißbrustigel geschützt.