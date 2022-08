Heute sind in jedem raffinierten Gerät mehrere Chips integriert. Künftig werden auch ganz simple Gerätschaften „gechipt“ werden. Unser Kommen und Gehen wird mit „smarten“ Kameras und Sensoren überwacht. Einen kurzen Überblick, was Mikroelektronik ist und eine Auswahl der Anwendungsgebiete zeigen wir Ihnen hier in dieser Grafik.