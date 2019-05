Rund 400 Millionen Europäer wählen an diesem Wochenende ein neues EU-Parlament. Die EU ist damit – nach Indien – die zweitgrößte Demokratie der Welt.

Am 26. Mai findet in Österreich die EU-Wahl statt. Alles über das EU-Parlament, die Spitzenkandidaten, die derzeitige Sitzverteilung im Parlament sowie nach dem Brexit, die Organe der EU und vieles mehr finden sie in der Grafik im Überblick.