Bald beginnt wieder die Wespensaison. Und das ist gut so. Die kleinen Tierchen sind nämlich unverzichtbare Nutztiere.

© Adobe Stock, Kleine Zeitung Infografik

Wissenswertes über Deutsche Wespe, Gemeine Wespe, Hornisse und Co. Was tun bei einem Wespenstich? Wie wirken Stiche von Wespe, Hornisse, Biene, Hummel, Bremse und Gelse (Stechmücke) auf den Menschen? Wie sehen Insekten? Das und vieles mehr finden Sie in dieser Infografik.