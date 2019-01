Kleine Zeitung +

Infografik Marcel Hirscher – der Weltcup-Sieger in Zahlen

Ob heute in Kitzbühel, am Dienstag in Schladming, bei der WM in Åre oder im Gesamtweltcup: Marcel Hirscher gilt als Favorit. Eine Vermessung des Topathleten. Hier die Grafik als Pdf zur Ansicht.