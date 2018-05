Kleine Zeitung +

Grafik des Tages Mit dem Mai kommen die Maikäfer

Auch heuer kommt es in einzelnen Gebieten Österreichs wieder zu einem Massenflug von Maikäfern. Warum man deren Auftreten so präzise vorhersagen kann, und weshalb sie in der Land- und Forstwirtschaft gefürchtet sind, erfahren Sie hier.