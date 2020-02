Grafik des Tages So feiert Österreich den Valentinstag

Immer am 14. Februar wird es romantisch. Und das ist schön so. Schließlich ist der Valentinstag ja der Feiertag der Liebenden. Hier ein kleiner Überblick über die Geschenke der Österreicher, ihre Wünsche und darüber, wie sie zum Valentinstag stehen. Liebe in Zahlen sozusagen.