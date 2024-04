Invasive Arten richten weltweit gewaltige ökonomische Schäden an.

So bildet beispielsweise im gesamten Mittelmeergebiet zwischen Nordportugal und Italien die Argentinische Ameise eine 6000 Kilometer lange, zusammenhängende Superkolonie. Das entspricht der Distanz von Wien nach Kanada, China, Indien oder Kenia.

Feuerameisen, eigentlich aus Südamerika, sind im Süden der USA verbreitet. Die Rote Importierte Feuerameise wurde 2023 plötzlich in großen Kolonien auf Sizilien gefunden. Die Kleine Feuerameise stammt ursprünglich aus Mittel- und Südamerika und wurde nach Hawaii und auf die Galapagosinseln verschleppt. Kürzlich wurden die winzigen Tiere erstmals in Europa (2018 in Spanien, 2022 in Zypern und Frankreich) entdeckt.