Der „junge“ Wein ist da!

Die Zukunft des steirischen Weins liegt in den Händen der jungen, aufstrebenden Winzer: innen, die dafür bekannt sind, mutig neue Wege zu gehen und traditionelle Techniken mit modernen Ansätzen zu kombinieren. Für die Steiermärkische Sparkasse sind diese eine Investition in die Zukunft und in eine nachhaltige Wirtschaft. Kreativ und experimentierfreudig entwickeln sie neue Trends und Produkte. Die jungen Winzer:innen sind die aufstrebende Gruppe in der Weinbranche, bringen frischen Wind und neue Ideen in die traditionelle Weinproduktion ein und haben vor allem eine innovative Herangehensweise an die Weinherstellung. Diese Begeisterung für den Wein spiegelt sich in der Qualität und dem Geschmack ihrer Weine wider. „Die jungen Winzer:innen der Steiermark haben gemeinsam mit der Steiermärkischen Sparkasse ein klares Ziel vor Augen: Durch Zufriedenheit der Kund:innen soll langfristiger Erfolg gesichert werden. Individuell, verlässlich und konsequent begleiten wir diese Talente auf ihrem Weg zum Erfolg. Charakteristika, die unser Haus seit jeher prägen“, sagt Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied, über das bereits zwei Jahrzehnte bestehende Engagement der Steiermärkischen Sparkasse.