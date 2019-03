Facebook

Laura Wiesböck über Väterkarenz: „Freiwillige Angebote funktionieren nicht“ © Ballguide/Gregor Hiebl

Ich würde gerne mit „Good News“ starten. Fallen Ihnen positive Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit für die Stärkung von Frauen ein?

LAURA WIESBÖCK: Der Feminismus ist in der Popkultur und in den Massenmedien angekommen. Das gab es vor zehn Jahren nicht, dass sich etablierte Sängerinnen auf die Bühne gestellt haben und im Hintergrund stand groß „Feminist“. Auch die #MeToo-Debatte hat einiges verändert und die ungleiche Behandlung von Frauen stärker in den öffentlichen Fokus gebracht.