Was tun, wenn Kinder sich nicht konzentrieren können? Was ist Doping für das Gehirn von Kindern und wie groß ist die Gefahr, sie zu überfordern? Hirnforscher, Psychologen und Pädagogen zeigen zu Schulbeginn Wege auf, wie Kinder unterstützt werden können.

Ballettstunden, Klavierstunden mit vier Jahren, IQ-Test, Englisch-Kurs mit drei Jahren? Experten in den Magazinen "Erzieht uns, aber bitte richtig" und "Was Kinder fit fürs Leben macht" warnen: "Kinder sind keine Rennpferde. Der Grat zwischen Fördern und Überfordern ist ein schmaler." Sie fordern dazu auf, sich bis zum Alter von sechs Jahren auf das Wesentliche zu konzentrieren: vorlesen, singen, tanzen, reden.

Eine weitere Warnung der Experten lautet: Zu viel gefördert ist schnell überfordert. Sie raten Eltern vor allem auch darauf zu achten, dass Kinder zwischendurch auch einfach "nichts tun". Denn bewusstes Nichtstun fördert Kreativität und Selbstwert.

Alle jenen Eltern, deren Kinder sich in der Pubertät befinden, wird von der Gehirnforschung Trost gespendet. Die Pubertät sei einfach vergleichbar mit einer "Großbaustelle". Wie Neurobiologe Gerald Hüther die Bedeutung des freien Spiels bewertet? "Begeisterung ist der Zustand, in dem im Hirn die emotionalen Zentren aktiv werden", erklärt Hüther. Mehr in: Erzieht uns, aber bitte richtig.

