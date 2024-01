Kleine Zeitung Digitalberatung

Sie möchten gerne alle Digital-Angebote der Kleinen Zeitung nutzen? Wissen aber nicht so genau, wie das mit Registrierung, E-Paper und Co. genau funktioniert? Dann lassen Sie sich von unseren Mitarbeiter:innen beraten!

Wir erklären Ihnen gerne in einem kostenlosen, persönlichen Austausch in unseren Servicezentren in Graz und Klagenfurt, wie Sie digital auf dem Laufenden bleiben können. Im 45-minütigen Beratungstermin stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter:innen exklusiv zur Verfügung. Erfahren Sie dabei alles Wissenswerte zur Registrierung, den Personalisierungsmöglichkeiten sowie hilfreiche Tipps und Tricks im Umgang mit der digitalen Welt der Kleinen Zeitung.

Gerne stehen wir Ihnen auch für Ihre Fragen zum Selfservice zur Verfügung, sei es bezüglich Reiseservice oder Reklamationen Ihrer Printzeitung. Die Installation der App wird genauso behandelt wie das Anmelden oder das Anpassen der Schriftgröße im E-Paper.

Die Digitaltermine

Graz (14. Februar, 13. März),

Tel: 0316 875 3200, (dann "2" drücken)

Klagenfurt (13. Februar, 12. März 2024),

Tel: 0463 5800 100

Weitere Termine in den Regionen werden bei entsprechender Nachfrage geplant.

Anmeldung: Bei der oben angegebenen Nummer oder vor Ort im Servicecenter.

Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl!

Die Teilnahme ist kostenlos.

Falls Sie Unterstützung bei der Registrierung auf unserer Website benötigen, sehen Sie sich hier unser einfaches Erklärvideo an: