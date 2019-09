Es dürfte das historisch beste Ergebnis für die Grünen in der Steiermark werden. Landesparteichef Schönleitner betont die "Verantwortung", die dieses Ergebnis mit sich bringt.

Die Grüne Führungsspitze in Stadt und Land jubelt: Mehr als 25 Prozent in Graz © Gerald Winter-Pölsler

Das grüne Haus ist gesteckt voll. Die Hitze ist trotz Ventilator enorm, die Stimmung trotzdem gut. Alles wartet auf die Hochrechnung um 17 Uhr. Was man so hört, konnten die Grünen die guten Umfragewerte tatsächlich in echte Stimmen ummünzen. Aber stimmt das? Und wie hoch kommt man wirklich? Zwölf, 13 oder gar über 14 Prozent?