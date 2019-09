Facebook

Live aus der Wahlzentrale © APA/ROLAND SCHLAGER

Den Grünen ist mit der heutigen Wahl zwei Jahre nach dem Rauswurf nicht nur das - erwartete - Comeback im Nationalrat gelungen, sondern ein Triumph. Der nach der Schlappe 2017 als Nachlassverwalter eingesprungene Werner Kogler konnte Profit aus "Ibizagate" ziehen - und lukrierte mit der Konzentration auf das Mode-Thema Klimaschutz das beste Nationalrats-Ergebnis seit Parteigründung.

Mit 13,5 bis 14 Prozent (laut Hochrechnungen) sind die Grünen sogar so stark geworden, dass es für eine Zweier-Koalition mit der ÖVP reicht - ganz ohne NEOS als Dritte im Bunde. Anders als 2017 schmälerte Peter Pilz' Liste JETZT das Grüne Resultat nur mehr wenig.

Giftig gegen Kurz

Mit frenetischem Jubel ist Spitzenkandidat Werner Kogler am Sonntagabend daher in der Wahlzentrale der Grünen im Wiener "Metropol" empfangen worden. Zu den Klängen von "Don't Stop Me Now" und "Lovely Day" zog er in den knallvollen Saal ein. Dort sprach er von einem "Sunday for Future". In Richtung ÖVP, dem zweiten Sieger der Wahl, zeigte er sich nicht konziliant, ganz im Gegenteil: Er höhnte über die "Sektenmitglieder des Kanzlerdarstellers" - ein Hinweis darauf, dass es mit dem System der "Message Control", in dem sich alle einem Mann unterordnen, vorbei wäre im Falle einer Zusammenarbeit von Schwarz und Grün.

Rede wollte Kogler, wie üblich in blauem Hemd und mit grüner Brille auf der Stirn, eigentlich keine halten. Nachdem die "Werner! Werner! Werner!"-Sprechchöre abgeebbt waren, legte er aber umgehend los: "Das ist das größte politische Comeback der zweiten Republik, aber darum geht es nicht: Es geht darum, dass es wieder eine Gegenbewegung gibt, eine Alternative zu diesem rechts-extremen Wahnsinn, zu den angeblichen Mittelparteien, die sich rechtspopulistisch verhalten."

Kogler weiter: "Wir haben unseren eigenen Auftrag: Österreich in Sachen Klima- und Naturschutz wieder zur Nummer eins zu machen, Kinderarmut bekämpfen, nicht die armen Kinder, und einen großen Schritt in Richtung korruptionsfreies Österreich machen.

Dass man in der ÖVP nun vielleicht mit den Grünen koalieren wolle, war für ihn Anlass, die erste Bedingung zu nennen. Kogler kündigt "das strengste Transparenz- und Parteiengesetz in Europa" an. "Da werden wir dann sehen wie sich die Sektenmitglieder der Kanzlerpartei verhalten. Daran werden wir erkennen, ob es eine Bereitschaft zur Umkehr gibt."

"Wir haben viel nachdenken müssen, auch viel gelernt. Unsere Partei ist gegründet worden, damit die Menschen in einer freien solidarischen Gesellschaft in intakter Umwelt leben können, dafür haben wir uns jetzt fast wieder gegründet."

Man nehme den Auftrag der Wähler - "egal an welcher Stelle" - jedenfalls an, so Kogler. Die Devise laute "immer schön am Boden bleiben". Kogler: "Von diesem Boden werden wir versuchen, Speerspitze in Europa zu sein für eine gerechtere und ökologischere Welt. Das ist ja schon was."

Anschubhilfe durch "Fridays for Future"

Dass die Ausgangslage für die Grünen angesichts der "Fridays for Future" diesmal besonders gut gewesen sei, gestand die Wiener Grünen-Frontfrau Birgit Hebein vor Journalisten ein. Das Entscheidende sei aber: "Jetzt ist der Klimaschutz im Nationalrat."

Ex-EU-Mandatar Michael Reimon bezeichnete das prognostizierte gute Ergebnis als "schwer zu realisieren", vor allem wenn man sich an die Niederlage vor zwei Jahren erinnere. Auf eine Regierungsbeteiligung setzte er keine großen Hoffnung. Die ÖVP bekomme die FPÖ als Partner derzeit "spottbillig" und werde wohl nicht auf ein grünes Klimaschutzpaket eingehen.

Die Grüne EU-Abgeordnete Sarah Wiener hat sich in einer ersten Reaktion "fassungslos" über das "historische Ergebnis" der Grünen gezeigt. "Ich bin von den Socken, damit hat kaum jemand gerechnet", freute sie sich gegenüber Journalisten. Das Ergebnis zeige, wie wichtig die Themen der Grünen seien.

"Es ist ein historischer Abend für die österreichischen Grünen", kommentierte Wahlkampfleiter Thimo Fiesel gegenüber Journalisten die Hochrechnung: "Das ist das größte politische Comeback der Zweiten Republik." Man werde nun ausgiebig feiern, alles weitere werde sich in dem kommenden Wochen erst zeigen.

Bezüglich möglicher Koalition gab sich Fiesel zurückhaltend. In erster Linie sei nun die ÖVP unter Sebastian Kurz am Zug. An den inhaltlichen Differenzen mit den Grünen habe sich da nichts geändert, erinnerte er.