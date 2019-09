Robert Krotzer, Elke Kahr und Ivo Hajnal stellten am Montag in Graz die Schwerpunkte ihres Nationalratswahlkampfs vor.

Robert Krotzer, Elke Kahr und Ivo Hajnal (v. r.) © kpoe

Immer näher rückt die Nationalratswahl (29. 9.). Auch die KPÖ schaltet in Steiermark einen Gang höher: Der Auftakt für ihren Wahlkampf wird am Samstag (7. 9.) beim "Volkshausfest" in Graz sein, wo sie ebenso ihr Wahlprogramm präsentiert.