Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im erbitterten Rennen um die US-Präsidentschaft hat Amtsinhaber Donald Trump den oppositionellen Demokraten vorgeworfen, sie wollten ihm den Wahlsieg "stehlen". Trump schrieb am Mittwoch im Onlinedienst Twitter: "Wir sind weit vorne, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen."

Das Netzwerk markierte seinen Eintrag prompt als "umstriten" bzw. "irreführend".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

US-Wahl: "Black Lives Matter"-Demonstration in Washington In der US-Hauptstadt Washington gingen im Rahmen der US-Wahl Menschen unter dem Motto "Black Lives Matter" auf die Straße. Klicken Sie sich durch die Bilder. 1/35